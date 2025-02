Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini ed Elisa insieme sul palco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 febbraio 2025 – “Un amore artistico” che presto vedremo sbocciare sulquest’estate durante il tour di ‘Alaska Baby’. E’ quello ormai consolidato fraedche, annuncia il cantautore sui suoi social, in questi giorni di febbraio sono tornatiin studio di registrazione per lavorare a nuova musica. L’amicizia fra i due, di lunga data, proprio nell’ultimo album (ora anche Disco di platino) ha portato a due brani centrali: ‘Aurore boreali’ e ‘Un’Alba in rosa’. Come racconta lo stessonel documentario che accompagna l’album,gli ha mandato il testo della canzone che poi sarebbe diventata ‘Aurore boreali’ proprio mentre la popstar si trovava in Alaska, cercando se stesso nella danza di luci nel cielo. E ora la magia sta per tornare. “Ci sono canzoni nascenti - scrive- che stiamo scrivendo uno di fianco all’altra, producendo e creando in modo molto naturale, come se lo facessimo da sempre.