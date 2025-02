Ilgiorno.it - Cermenate, il giro in moto si trasforma in tragedia: così è morto a pochi passi da casa un ragazzo di 24 anni

(Como) – Era uscito per fare unin sella alla sua, approfittando del clima mite, una domenica spensierata che si è conclusa nel peggiore dei modi per un giovane di 24residente in paese che ha perso la vita lungo la statale dei Giovi, a poche centinaia di metri da. Il giovaneciclista stava procedendo verso Como con la Kawasaky, mentre era in fase di sorpasso un’automobilista che lo precedeva non si è accorto del suo arrivo e ha svoltato a sinistra, all’altezza di un pizzeria, lo scontro è stato inevitabile e violentissimo. Ladelha urtato contro la portiera dell’utilitaria, una Nissan, ed è letteralmente carambolata in aria senza più controllo terminando la sua corsa alcuni metri più avanti nel giardino di un’abitazione, per fortuna senza colpire nessuno.