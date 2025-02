Ilgiorno.it - Cermenate, furto in farmacia: un ventenne incastrato dalle telecamere

Leggi su Ilgiorno.it

24 febbraio 2025 – Uno dei ladri responsabili degli ultimi colpi alle farmacie del Comasco, sarebbe unmarocchino. I carabinieri dilo hanno denunciato per il colpo della notte del 21 gennaio allacomunale di via Borghi. Quando la pattuglia era arrivata, i ladri erano già scappati, lasciandosi alle spalle la vetrata d'ingresso sfondata con un tombino di ghisa. Dalla cassa avevano sottratto 250 euro, e un telefono cellulare, causando però ingenti danni. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono risultate fondamentali: i volti degli autori delsono stati inseriti nel sistema di riconoscimento facciale, oltre al fatto che è stato notato un piccolo tatuaggio sulla mano di uno dei tre autori del colpo. È stato così identificato il, già detenuto per altri fatti simili commessi fuori provincia.