«Cerco quell'1% in più», dice Lewis Hamilton che con Lululemon conquista la pole position nel GP dell'abbigliamento sportivo

Esistono sportivi ben vestiti e poi c'è. Per ogni atleta che viene convinto dal suo stilista a indossare un abito importante o a scegliere un accessorio di tendenza, il moo di riferimento è. Il leggendario pilota di Formula Uno e campione di stile 2024 di GQ ha un amore sconfinato per i vestiti e, cosa davvero distintiva, lo fa con il cuore. Da anni dimostra di conoscere il mondoa moda tanto quantoa F1. Ora, fresco del lancioa sua stagione inaugurale in Ferrari, il pluricampione del mondo è stato presentato come nuovo global ambassador di.Il 2025 è probabilmente l'anno più importante per: all'apicea sua carriera è pronto a gareggiare in Ferrari, a maggio sarà co-presidente del Met Gala, apparirà nel film F1 di Joseph Kosinski da lui prodotto.