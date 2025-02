Secoloditalia.it - Cercasi Europa disperatamente: ecco i motivi per non arrendersi al declino

Dell’“a pezzi”, dopo il summit di Parigi, si è detto e scritto moltissimo negli ultimi giorni. Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e Olanda – alla presenza dei vertici Ue e della Nato – si sono trovati solo sui principi generali, ovvero sulla necessità di condividere le scelte con gli Stati Uniti, l’esigenza di garantire una pace giusta e di proteggere l’Ucraina.Le premesse per un fallimento c’erano tutte: a partire dalle modalità dell’incontro (convocato dal Presidente francese Macron), dal luogo (l’Eliseo), dal numero degli invitati (in formato ridotto rispetto ai ventisette Stati membri dell’Unione). Non è un caso che oltre gli auspici non si sia andati: ribadendo la necessità che un eventuale accordo di pace rispetti l’integrità l’indipendenza e la sicurezza dell’Ucraina, ponendo il tema di un maggiore impegno per una difesa comune europea, facendo però emergere le divergenze esistenti in particolare sul possibile impiego di contingenti europei con funzioni di garanzia nel rispetto dei possibili accordi di pace.