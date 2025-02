Lanotiziagiornale.it - Cento giorni di vergogna: un italiano dimenticato, un governo che fa finta di niente

. Non sono numeri, sono notti insonni, sono ore che si dilatano nel vuoto di un’assenza insopportabile.senza una voce, senza uno sguardo, senza una certezza.in cui una madre si aggrappa all’unico strumento che le resta: la parola. E scrive. Scrive alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sperando che il suo essere madre prevalga sul protocollo. Scrive ai giornali, agli amici, al mondo intero, perché il silenzio non diventi complicità.Alberto Trentini non è un criminale, non è un mercenario, non è un affarista. È un operatore umanitario, un cittadinotrattenuto in Venezuela mentre svolgeva il suo lavoro. Eppure, l’Italia ufficiale si muove con la lentezza burocratica di chi ha sempre qualcos’altro di più urgente da fare. Le lettere restano in attesa di una risposta, le richieste diplomatiche si perdono nei corridoi di ministeri e ambasciate.