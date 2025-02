Lanazione.it - Cecchi insacca nel finale. Ossigeno per il San Donato

SanTavarnelle 1 Terranuova Traiana 0 SANTAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Cellai, Gistri; Pecchia, Borgarello, Falconi (77’), Carcani (84’ Dema); Seghi (57’ Senesi), Manfredi (62’ Gubellini), Purro (72’ Menga). all. Bonucelli TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1) Timperanza; Cappelli, Saitta, Bega, Senzamici; Marini, Massai, Mannella; Tassi (86’ Castaldo), Sacconi; Iaiunese. all. Becattini Arbitro: Jusufoski di Mestre (Liotta e Cavallaro) Marcatori: 85’Note: Ammoniti: Cappelli, Gubellini. Saitta, Senzamici. Angoli: 3-2 TARVARNELLE – Se l’aggiudicata il SanTavarnelle la boccata d’. Nello scontro salvezza contro il Terranuova Traiana, i chiantigiani vincono e si sono portano un passo fuori dalla zona a rischio, a 31 punti. La gara al Pianigiani, iniziata con un mazzo di fiori portato sotto un striscione che ricordava Elia il giocatore 14enne prematuramente scomparso, è stata una delle tante partite dove il Sanha mostrato tutti i limiti in attacco, talvolta ha ballato a centrocampo, ma con una grande difesa.