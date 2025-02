Lanazione.it - C’è una “tecnica innovativa” contro l’obesità patologica, ecco in che cosa consiste questo intervento mini-invasivo

Leggi su Lanazione.it

Terni, 24 febbraio 2025 – Undi eccellenza è stato portato a termine dall’Azienda ospedaliera di Terni per il trattamento del. In particolare, i dottori Maurizio Fazi e Gabriele Marinozzi – con il supporto dell’équipe composta dall’anestesista Claudia Serra, dagli infermieri dell’endoscopia Gianluca Martellucci e Alessio Spacci e dall’infermiere di sala Natale Marzocco – sono riusciti a compiere un’operazione di gastroplastica endoscopica. In chel’L'Azienda ospedaliera sottolinea che è stata applicata una "" nella lottal'obesità grave, offrendo una soluzione alternativa e meno invasiva rispetto agli interventi chirurgici tradizionali. La gastroplastica endoscopica è infatti - viene spiegato - una procedura non chirurgica comunque fatta in sala operatoria con paziente intubato, mediante un(in corso di gastroscopia).