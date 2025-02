Anticipazionitv.it - C’è Posta per Te, Paulo Dybala commuove tutti: il regalo speciale per Raffaele

Leggi su Anticipazionitv.it

Sabato, 22 febbraio 2025, una sorpresa inaspettata ha commosso il pubblico di C’èper Te.è entrato in studio per regalare un momento di gioia a, un giovane che ha vissuto un grande dolore. Con parole di affetto e un gesto, il calciatore ha reso la sua serata indimenticabile.La storia diemoziona lo studioNel 2021,ha perso la madre, lasciandolo in un dolore profondo. Sua zia Erika ha deciso di portarlo a C’èper Te per dargli un segnale di speranza. Quando il ragazzo ha vistoentrare in studio, non ha trattenuto l’emozione. Giovanni ripudia la madre, pubblico in rivolta Questa storia ha lasciato senza parole sia i telespettatori da casa sia i presenti alla registrazione di C'èper Te andata in onda sabato 25 Gennaio 2025: i dettagli.