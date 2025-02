Anticipazionitv.it - C’è Posta per Te, Mahmood commette una gaffe: Maria De Filippi lo fulmina

Leggi su Anticipazionitv.it

A C’èper Te,è stato protagonista di un momento commovente e divertente. Invitato per una sorpresa speciale, durante la puntata di sabato 22 febbraio 2025, il cantante si è lasciato prendere dalle emozioni fino a unainaspettata. Il pubblico ha reagito tra applausi e risate, mentreDeha saputo riportare l’ordine con una battuta memorabile. Un episodio che ha fatto il giro del web, tra ironia e commozione.Un’emozione travolgente perè stato invitato in studio per sorprendere Claudia, una giovane che ha superato una malattia difficile. Il suo fidanzato Francesco ha voluto regalarle un momento speciale con il suo cantante preferito. Durante il racconto della storia,si è emozionato fino alle lacrime.e il suo rapporto con Malgioglio, è pace fatta.