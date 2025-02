Quotidiano.net - Cdu-Csu di Merz vince elezioni in Germania, AfD secondo partito

L'unione Cdu-Csu guidata da Friedrichha vinto leincon il 28,6% dei voti,i dati definitivi pubblicati online dalla Bundeswahlleiterin (la commissione federale elettorale tedesca). L'ultradestra dell'AfD ècon il 20,8% delle preferenze, +10,4% rispetto al voto del 2021. Crollo di 9,3 punti per l'SPD del cancelliere Olaf Scholz, che chiude terzo al 16,4%. Verdi 11,6%, Linke 8,8%. Fuori dal parlamento la Bsw di Sahra Wagenknecht, che manca per un soffio la soglia del 5% fermandosi al 4,97. Stessa sorte per i liberali dell'FDP, al 4,3%.