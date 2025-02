Ilrestodelcarlino.it - Cdr, poker e allungo . Eccellenza più vicina

PGS SMILE0CDRMUTINA4 PGS SMILE: Migliori, Giovani (70’ Cantacesso), Bastia, Cavani, Allegra, Ruini, Gibertini (80’ Ascari), Zarcone (69’ Bylyshi), Montorsi (60’ Riva), Caselli (81’ Onfiani), Pederzoli. A disp.: Pinchiorri, Piacentini, Pelloni. All. Battaglioli CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (62’ Sejdiraj), Ligabue, Gollini, Ognibene, Ricaldone, Turci (62’ Veneri), Caselli, Corbelli (68 Teggi), Hoxha (50’ Cavani), Panzanato (80’ Guerrero). A disp. N. Tagliavini, Dondi, Gualdi, A. Tagliavini. All. Paganelli Arbitro: Danieli di Bologna Reti: 8’ Panzanato, 15’ Hoxha, 33’ Corbelli, 85’ Teggi Un’altra vittoria, la numero 20 in 26 gare, la terza di fila. E un altroper la capolista Atletic Cdr Mutina che sente sempre più il profumo dell’. Il netto 4-0 di Formigine sullo Smile (gara in ghiaccio al 33’ sul 3-0) permette ai ragazzi di Paganelli di sfruttare al meglio il pari del Castellarano (ora a -12) e il secondo ko di fila del Campagnola, ora quarto scavalcato dalla Sanmichelese.