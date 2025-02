Unlimitednews.it - Cdp sigla tre nuove intese con gli Emirati Arabi Uniti

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la creazione diopportunità per imprese italiane edne, sostenere la produzione e installazione di impianti di energia rinnovabile e i finanziamenti a progetti innovativi di gestione dell’acqua con particolare focus sull’Africa, in linea con il Piano Mattei del Governo italiano. Sono questi gli obiettivi dei tre Protocolli d’intesati alla presenza del Presidente del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini nel corso del Business Forum Italia-organizzato in occasione della visita in Italia del Presidente degli, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che rafforza ulteriormente le relazioni economiche bilaterali avviate con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni neglinel 2023.