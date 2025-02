Internews24.com - Cda Inter, oggi la riunione: nominati 3 nuovi membri! Ecco i punti all’ordine del giorno

Leggi su Internews24.com

di RedazioneCdaladelper l’incontro che si terrà a San SiroSi riunisceil Cda dell’, che accoglierà al suono tre nuove figure. I nerazzurri programmano il futuro anche a livello societario: al termine dell’incontro che andrà in scena questo pomeriggio a San Siro, parlerà il presidente Beppe Marotta. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport.CDA– «alle 16.30 si riunisce il Consiglio di amministrazioneista, direttamente nella pancia di San Siro. Verranno annunciati i voltidel Cda, viste le uscite dell’ex ad Alessandro Antonello e di Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, indipendenti in carica dal 2021.Oltre al probabile ingresso di Massimiliano Catanese, Chief of Staff voluto da Oaktree, uno deisarà una donna.