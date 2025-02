Inter-news.it - CdA Inter, i nuovi membri dopo l’Assemblea dei Soci: ecco chi sono

Leggi su Inter-news.it

L’ha comunicato l’ingresso di treall’no del CdA. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.CdA –deidell’, riunitasi oggi allo stadio San Siro, ha annunciato la nomina deidel Consiglio di Amministrazione del Club. Entrano a far parte del club nerazzurro come Consiglieri Indipendenti, Diego Gigliani e Claudia D’Arpizio. Giuseppe Marotta, nel comunicato ufficiale di presentazione, è andato a specificare di cosa si occuperanno all’no del club: «Metteranno a disposizione la propria preziosa esperienza in ambito commerciale, organizzativo e sportivo a servizio dell’. Il loro apporto sarà cruciale per la realizzazione della strategia di crescita sostenibile del Club a lungo termine, dentro e fuori dal campo». Oltre alle nuove nomine, il terzo componente che entrerà a far parte del CDA dell’sarà Massimiliano Catanese.