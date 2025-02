Ilrestodelcarlino.it - Cavalcavia Cialdini, altri accampamenti

Scarpe a terra, cartoni di pizza, qualche pentola in bella vista, una sedia da campeggio in mezzo al parcheggio e, nelle nicchie tra i piloni,abusivi tra coperte e cartoni per tenere al caldo i senzatetto. È tornato il degrado sotto il, raggiungibile da via Razzaboni, già al centro di più sgomberi e operazioni di pulizia. Lo scenario non è tanto diverso dal solito, rifiuti sparsi ovunque, residui di cibo e piccioni che ’banchettano’ nel degrado. L’ultima denuncia arriva da Davide Curti, reggiano arrivato a Modena per alcune commissioni. Si definisce un cittadino anti-degrado, e la situazione vicino al cinema Victoria e a ’Bricoio’ non poteva lasciarlo indifferente. Un video postato su varie pagine social, nella speranza che qualcuno intervenga, documenta la situazione: "C’è una tendopoli, sporcizia ovunque.