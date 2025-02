Ilfattoquotidiano.it - Catania, le accuse al deputato Ars Castiglione: “Prostrato ai clan, disprezza la cosa pubblica”. L’intercettazione: “S’ha da mettere a pecorina”

Un sistema di coercizione elettorale chiarissimo: “Lui li prende a uno a uno e li taglia le teste”. Questa è la rassicurazione sul potere di condizionamento di Rosario Bucolo, detto U ‘mbazzutu, considerato il gestore del gruppo mafioso di Castello Ursino per conto deldei Santapaola, ma anche il capomafia di Librino, uno dei quartieri più degradati di. Bucolo è stato arrestato lunedì con ledi associazione mafiosa ed estorsione nell’ambito dell’indagine della Procura etnea, guidata da Francesco Curcio, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone, tra cui Giuseppe, 46 anni,regionale dell’Movimento per l’autonomia (il partito dell’ex governatore Raffaele Lombardo) e membro della commissione Antimafia. Tra gli arrestati anche tre eletti in due comuni del Catanese: Matteo Marchese, consigliere comunale a Misterbianco, il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale e il vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Fornaro.