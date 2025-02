Dayitalianews.com - Catania, Fossa Creta, sospesi i lavori di installazione dell’antenna Iliad in via Zaccà

Grazie all’intervento del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore Giovanni Petralia, l’impresa esecutrice ha sospeso ididi un’antenna del gestore telefonicoin via Vincenzo, nel quartiere, nei pressi di alcuni condomini.Seppure i tecnici diavessero garantito più volte che non vi fosse alcun problema per la salute dei cittadini, sono state raccolte circa 500 firme di residenti che si oppongono all’del ripetitore vicino alle loro abitazioni.Il sindaco e l’assessore nei giorni scorsi hanno promosso un collegamento video on line coi vertici aziendali del gestore telefonico virtuale, per sospendere ie contestualmente verificare la disponibilità di altri siti nella stessa zona più distanti dalle abitazioni.Sono state proposte diverse soluzioni alternative al vaglio diche nei prossimi giorni, d’intesa con il Comune, farà le opportune valutazioni tecniche sulla nuova destinazione