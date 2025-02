Lapresse.it - Catania, escursionista soccorsa e salvata sul Monte Vituddi

I militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno soccorso e salvato unainfortunatasi a una caviglia sulla pista Altomontana del(1878 metri), nel comune di Biancavilla, in provincia di. Si tratta di una zona che circonda l’area medio montana dell’Etna.L’infortunata alla cavigliaL’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio di domenica 23 febbraio. L’aveva richiesto soccorso perché, a causa di un infortunio alla caviglia, non era più in grado di proseguire la marcia. Il personale specializzato del S.A.G.F., impegnato in servizio di addestramento e vigilanza delle aree eruttive, a bordo di due fuoristrada, si è portato nei pressi del rifugio San Giovanni Gualberto, dove ha proseguito con la motoslitta in dotazione.