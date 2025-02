Catanese Gigliani e D’Arpizio | chi sono i tre nuovi membri del CdA dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

CdA Inter. Per l’Inter, sul campo, si avvicina la fase più calda della stagione con dei crash test molto importanti nelle prossime settimane, a maggior ragione ora che, dopo la vittoria dell’undici di Inzaghi in contemporanea con la sconfitta del Napoli a Como, i nerazzurri si ritrovano in testa alla classifica. Ma l’Inter non si sta dando da fare solo in campo ma anche dietro le quinte con dei movimenti riguardanti l’organigramma societario.Infatti, nella giornata di oggi,stati annunciati tredel consiglio di amministrazione del club nerazzurro: uno di loro era già in orbita Inter, gli altri due entrano come consiglieri indipendenti. Ecco chi: tre nomiper il CdA InterIl primo ad entrare nel board interista è stato Massimiliano