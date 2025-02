Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo I tre punti vanno alla Civitanovese

1 : Munari, Morganti (15’ st Costanzi), Fossi (42’ st Garbattini), Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini(28’ st Ausili), Miotto, Braconi, Caprari(21’ st Carano), Nanapere. All. Giuliodori.: Petrucci, Franco, Rossetti (28’ st Cosignani), Domizi (33’ st D’innocenzo), Passalacqua, Diop, Buonavoglia, Capece, Padovani (28’ st Vila Sepulveda), Bevilacqua (28’ st Rasic), Macarof (21’ st Milani). All. Senigagliesi. Arbitro: Zangara di Catanzaro Rete: 13’ pt Diop. Note: ammoniti Passalacqua, Miotto, Gambini, Fossi, Imbriola. "Noi vogliamo questa vittoria" avevano cantato sabatofine della rifinitura i tifosi dellache ieri non hanno potuto seguire la squadra aper il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Macerata (provvedimento che era già stato preso a ottobre nella partita di andata di campionato e a novembre per la sfida al Mancini di Coppa dopo gli incidenti che si verificarono lo scorso anno fuori dallo stadio di Civitanova tra le due tifoserie).