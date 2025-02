Ilgiorno.it - Cassina mette mano alle scuole. Cambiano orari d’ingresso e uscita alla primaria di piazza Unità d’Italia

I lavoriscuola elementare per rimediaretroppe infiltrazioni sono già iniziati e anticipano un più cospicuo restyling che sarà finanziato con i fondi ex Nokia. Il cantierescuola media di via Sirio ormai al via.dile imprese stanno operando, in queste settimane, al ripristino del tetto sopra il versante segreteria. Un primo intervento che si concluderà a fine marzo.medie è in programma un restyling generale, con un cantiere che durerà alcuni mesi. Lavori da lunghissimo tempo attesi, qualche disagio per personale e ragazzini. Le modifiche a ingressi, uscite esono già state spiegate nella circolare ddirigente scolastica Valentina Molignani e dal responsabile per la sicurezza Luca Corbellini. Qualche cenno “tecnico“ sul cantieremedie.