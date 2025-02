Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, il cerchio si stringe: ecco le prossime fasi del giallo

Rimini, 24 febbraio 2025 – L’attesa è tutta concentrata sugli esiti, che saranno discussi in udienza il 28 aprile, degli accertamenti comparativi svolti dal superperito del Tribunale tra il filmato della cam3 dove alle 22.17 del 3 ottobre ’23 si vede una persona attraversare via del Ciclamino e le immagini collezionate durante l’esperimento giudiziale a cui ha partecipato anche l’unico indagato Louis Dassilva. Ma questa settimana sarà comunque cruciale per il delitto diPaganelli, con numerosi colpi di scena che potrebbero verificarsi a partire dalla convocazione in procura di Manuela Bianchi. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Louis Dassilva cam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress. La convocazione in Procura di Manuela Bianchi Secondo le indiscrezioni e salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, la nuora died ex amante dell’indagato verrà chiamata a fornire sommarie informazioni testimoniali a chi indaga già domani, al più tardi mercoledì.