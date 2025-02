Caso Paragon don Mattia Ferrari spiato come Casarini | la denuncia di Mediterranea sul cappellano della Ong

Leggi su Open.online

Non solo il capo missione Luca. Anche Don, ildiSaving Humans è stato vittima di attacchi informatici che potrebbero essere legati a Graphite, il software dell’azienda israelianaSolutions al centro delche coinvolge anche l’Italia.ha ricevuto un messaggio direttamente da Meta. Questo lo avvisava di un «sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate nel febbraio 2024». Secondo quanto fa sapere la Ong in attesa di accertamenti, è possibile chenon sia stato, ma solo vittima di un attacco il cui buon esito era necessario all’installazione del programma di spionaggio. Sia il, siahanno avuto notifica dello spionaggio l’8 febbraio 2024. Tra i membriOng dedita al salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo, ci sono anche altre persone colpite: il cofondatore Beppe Caccia, David Yambio.