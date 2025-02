Parmatoday.it - Case popolari, Fratelli d'Italia propone la patente a punti: "Posti per le forze dell'ordine e stretta sugli stranieri"

Leggi su Parmatoday.it

Una quota di alloggida riservare alle. E la '' da istituire per tutti gli assegnatari diErp. In Emilia-Romagnad'torna così alla carica in Regione per modificare le regole per gli alloggi. Il progetto di legge targato Fdi.