Casalpusterlengo | scrive frasi deliranti a sfondo mistico sui muri della chiesa denunciato

, 24 febbraio 2025 – Diceva di sentire delle voci mentrevae senza senso sul murodi San Rocco e sull'asfalto, citando Cristo e i cristiani: un cittadino di 30 anni di nazionalità gambiana, però, è stato pizzicato in flagranza con la bomboletta spray in mano mentre aveva già vergato a terra in via Don Saletta, all'angolo con vicolo Pilla, a due passi dal centro storico, una scritta senza una logica apparente, sempre con riferimento ai cristiani citando pure il numero di un versetto del vangelo di Luca. Il ragazzo è stato portato in comando dove è stato fotosegnalato ea piede libero con l’accusa di imbrattamento. Gli agenti hanno accertato che aveva scritto una frase simile suidello scalo ferroviario alcuni giorni prima.