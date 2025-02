Quotidiano.net - Casa Optima, passione e qualità:: "Così la vita è più dolce"

Leggi su Quotidiano.net

GIÀ DAL PAY OFF "Rendere lapiùinsieme" si capisce che "", multibrand che si occupa di gelateria artigianale, pasticceria d’eccellenza e di miscele da bere, ha come obiettivo prioritario quello di rendere lapiù. "Making Life Sweeter Together" è, infatti, lo slogan scelto da gruppo, nato nel 2019, mettendo assieme Mec3, che di storia invece ne ha molta di più, oltre 40 anni, e altri brand "dolci", come Pernigotti Maestri gelatieri. Attualmente i prodotti per la gelateria e la pasticceria del gruppo sono venduti in oltre 150 paesi nei cinque continenti, con forze vendite dedicate e una rete di partnership distributive molto estesa. "Autenticità, Italianità in un contesto globale, Dinamismo, Entusiasmo e Rispetto sono i valori fondamentali che ci contraddistinguono", dice Francesco Fattori, amministratore delegato del gruppoe manager di lungo corso (nella foto).