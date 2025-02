Lanazione.it - Casa di comunità, ancora ritardi. Meini in corsa per la Regione: "La Lega vigilerà sui cantieri"

Leggi su Lanazione.it

Visita istituzionale ieri pomeriggio per Elenanei principali presidi sanitari del territorio provinciale. La candidata dellaalla presidenza dellaha visitato i presidi insieme all’onorevole Andrea Barabotti, al segretario provinciale dellaAndrea Tosi, la segretaria comunale Eleonora Cantoni e alcuni cittadini. "Abbiamo iniziato dal Monoblocco di Carrara - spiegano dalla- simbolo dell’abbandono della sanità territoriale, dove abbiamo potuto constatareuna volta la situazione indegna in cui si trovano i servizi ambulatoriali, confinati in container con gravi problemi di spazio e sicurezza. Ci siamo poi recati all’ex ospedale San Giacomo di Massa, un altro esempio del fallimento della gestione sanitaria regionale. Un edificio storico lasciato all’incuria senza un vero piano di riqualificazione.