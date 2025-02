Lanazione.it - Casa della donna, al via un corso di alfabetizzazione informatica per anziane e migranti

Pisa, 24 febbraio 2025 - A partire dal 26 febbraio, tutti i mercoledì pomeriggio e i venerdì mattina, si terrà allaildi"Donne Naviganti", sostenuto dalla Fondazione Pisa, il cui scopo è migliorare la conoscenza e l’utilizzo di risorse e strumenti digitali delle donnee delle donne. Il, diviso in due rami da 30 ore ciascuno - uno per donnee uno per donne- è gratuito e aperto a massimo 18 persone per ogni ramo con precedenza per le socie (minimo 5 persone) e si terrà il mercoledì dalle 15:30 alle 18 (donne) e il venerdì dalle 9:30 alle 12:00 (donnecon presenza di una mediatrice linguistico/culturale). Per ciascun ramo sono previsti due moduli, uno Base e uno Avanzato, di 6 lezioni ciascuno.