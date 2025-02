Juventusnews24.com - Caruso rivela: «Il movimento femminile all’estero è più avanti per questo motivo. In Italia si sta lavorando tanto, spero che…»

di Redazione JuventusNews24le differenze trae Germania: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus WomenL’ex centrocampista della Juventus Women Ariannaha parlato in conferenza stampa per analizzare il secondo match della Women’s Nations League dell’contro la Danimarca.CHE SEGNA POCO – «Nel nostro segnare poco cerco di trovare l’aspetto positivo, ovvero che creiamo anche. Sappiamo che avere così tante occasioni in campo internazionale non è così facile, ma adesso dobbiamo fare di tutto per fare un ulteriore passo in, segnando il più possibile».DIFFERENZE TRAE BAYERN MONACO – «ilè più, ma perché si è partiti prima. Instiamo, sia nel club che in Nazionale, e stiamo dimostrando di poter ridurre sempre di più il gap esistente.