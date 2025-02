Dayitalianews.com - Cartelle pazze nel ragusano, bolletta dell’acqua da 20.000 euro per un’anziana che vive da sola

Leggi su Dayitalianews.com

Le cosiddette “bollette” sono per l’appunto bollente che presentano conti finali esorbitanti, con gravi anomalie e discrepanze tra il costo finale e l’effettivo consumo di un’utenza. Casi di bollettece ne sono stati tanti ultimamente nele la vicenda più eclatante riguarda quella di un‘anziana 90enne di Modica, che stava per aver un colpo quando si è vista recapitare unadi quasi 20.000per i consumi risalenti all’anno 2024.da capogiroPurtroppo casi simili non sono iti, anzi, l’episodio più grave risale al 2023, quando una donna 88enne del comune genovese di Camporosso morì per un malore dopo aver ricevuto la: 22.000. Solo in seguito si scoprì che si era trattato di un madornale errore, ma purtroppo l’anziana morì pochi giorni dopo.