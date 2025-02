Notizie.com - Carta Dedicata a Te 2025, cambia tutto: le modifiche ed i requisiti

Potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda laa Te, misura confermata dal Governo anche per il.È stato deciso di confermare laa Te anche per il, l’aiuto economico destinato alle famiglie con redditi bassi che consente di acquistare beni di prima necessità, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e carburante.a Te: leed i(Foto da Ansa) – Notizie.comIl contributo, erogato per la prima volta nel 2023, viene accreditato mensilmente su una prepagata rilasciata da Poste Italiane e assegnata ai beneficiari senza la necessità di presentare una specifica domanda. Per quanto riguarda l’edizione, potrebbero esserci delle importanti novità, considerato che il Governo ha stanziato una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per lo scorso anno.