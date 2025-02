Lanazione.it - Carrarese, Cicconi e l’obiettivo di restare in B. Il centrocampista nella lotta per la salvezza

Laè uscita dallo stadio del Tricolore con ancora più fiducia, parola di Manuel. Che sensazioni ti ha lasciato il pari con la Reggiana? "Alla fine è un buon punto che ci permette di muovere la classifica. E’ logico che andare due volte in vantaggio in trasferta su un campo difficile e venir ripresi un briciolo di rammarico te lo lascia, ma prevale la soddisfazione per aver fatto un’ottima prestazione giocando il nostro calcio". L’azione del vostro secondo gol sta già facendo il giro del web. La propone anche la Lega Serie B. "Queste sono le soddisfazioni migliori. Le combinazioni palla a terra attraverso triangoli e fraseggi sono una delle nostre prerogative. In allenamento facciamo tante esercitazioni ed è bello e gratificante quando riescono in partita". Tunnel, colpi d’esterno, lanci di prima.