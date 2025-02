Ildifforme.it - Caro bollette, Meloni rinvia Cdm di tre giorni: “Servono misure più efficaci”

Leggi su Ildifforme.it

Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin devono tornare al lavoro per costruire un dossier che soddisfi le richieste del premier sulle risposte all'aumento dei prezzi in bolletta. Aiuti alle fasce deboli e alle industrie energivore non sono abbastanzae per questo i ministri dovranno individuare ulteriori possibilità da approfondire. Intanto, prosegue l'allarme del settore per i rincari vertiginosi registrati a gennaioL'articoloCdm di tre: “più” proviene da Il Difforme.