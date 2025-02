Ilfattoquotidiano.it - Caro bollette, a due settimane dagli annunci di Giorgetti il decreto slitta ancora: cdm rinviato a venerdì. Nodo coperture

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi duedi attesa non sono bastate. Due giorni fa il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dalla Stampa, dava per certo che martedì il consiglio dei ministri avrebbe varato ilcon leate misure del governo contro il. Contrordine: lunedì pomeriggio, dopo il tavolo tecnico chiamato a trovare la quadratura del cerchio tra gli interventi necessari per mitigare gli effetti del-energia su famiglie e imprese e lefinanziarie, è arrivata la notizia che la riunione. Dietro il rinvio la necessità di mettere a punto le necessarie, pari a circa 3 miliardi. Finora l’unica certezza è che si punta a destinare allo scopo 600 milioni frutto delle aste del sistema Ets (Emission trading system), la tassa sulle emissioni di Co2.