Carnevale zognese il programma dell’edizione 2025

Zogno. Il Comune e l’ Oratorio di Zogno organizzano una serie di iniziative per il. In calendario tanti appuntamenti per grandi e piccoli da sabato 1 a martedì 4 marzo..Ecco i dettagli.Sabato 1 marzo– Oratorio – Uscita serale ragazzi delle medie ed adolescenti all’AcquaWorld di Concorezzo.Domenica 2 marzo a Zogno si terrà “– Sfilata di”.Ilprevede:– alle 13.45 ritrovo all’area del mercato;– alle 14.30 partenza della sfilata con arrivo all’oratorio di Zogno.Verranno premiati:Carri allegorici:1° classificato 400 euro,2° classificato 300 euro,3° classificato 200 euro.Gruppi mascherati:1° classificato 150 euro2° classificato 100 euro,3° classificato 100 euro.Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire entro venerdì 28 febbraio alla segreteria del Comune di Zogno (0345 55009).