Carnevale il nuovo brano di Carolina Benvenga VIDEO

È online ilufficiale di “”, ildidedicato al periodo più colorato e divertente dell’anno. Tra maghi, supereroi e unicorni, “” è pronto a far cantare e ballare tutti, diventando la colonna sonora perfetta per il periodo più esplosivo dell’anno.Il, disponibile in digitale, è un insieme di allegria e colori e invita tutti a indossare il proprio costume e unirsi, insieme, alla grande festa del. Inoltre, il prossimo 23 febbraioprenderà parte aldi Sciacca, per iniziare a ballare e festeggiare insieme a tutti!35 anni, metà romana e metà salentina di Gallipoli,a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami, il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all’interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane.