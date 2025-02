Lapresse.it - Carnevale di Rio 2025, nel sambodromo il rito purificatorio

Seguaci delle religioni afro-brasiliane hanno eseguito ilneldi Rio de Janeiro, in Brasile, domenica 23 febbraio, una settimana prima dell’inizio ufficiale del. Indossando abiti tradizionali hanno danzato spazzando il viale con una scopa fatta di ruta, una pianta nota per i suoi poteri di pulizia energetica.Le baianas di tutte le scuole, un gruppo di donne vestite con abiti tradizionali afro-brasiliani, si riuniscono per la sfilata rituale, così come le coppie di portabandiera e i membri anziani delle scuole. Il gruppo speciale delle Scuole di Samba di Rio de Janeiro sfilerà nelil 2, 3 e 4 marzo.