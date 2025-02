Latinatoday.it - Carnevale apriliano: si farà anche se in forma ridotta

Leggi su Latinatoday.it

Chi pensa che, per via del commissariamento del Comune di Aprilia, uno dei Carnevali più belli della provincia non si sarebbe tenuto, si sbaglia. Infattise inrispetto agli altri anni, non andrà persa questa radicata tradizione apriliana.Da giovedì grasso, 27 febbraio, a.