Latinatoday.it - Carnevale a Formia: tre giorni per mascherarsi e sognare

Leggi su Latinatoday.it

Tredi festa in programma aper il2025: tante iniziative per il divertimento di grandi e piccini organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.Sabato 1 e domenica 2 marzo e martedì grasso, il 4 marzo, si terranno.