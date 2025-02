Lanazione.it - Carnevale 2025: prezzi in aumento per i dolci tipici toscani, ma le vendite restano stabili

Firenze, 24 febbraio– Giovedì grasso è alle porte e, come da tradizione, le vetrine di forni e pasticcerie si riempiono di cenci, frittelle e schiacciata alla fiorentina, isimbolo di questo periodo. Anche quest'anno, però, i consumatoridovranno fare i conti con i rincari.in crescita per idiSecondo Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana, ideihanno registrato unmedio del 5% rispetto al 2024. “L’dei costi delle materie prime come cacao, uova e burro, unito ai rincari energetici, ha inciso suifinali”, spiega Grandi. “A Firenze ci sono casi eclatanti: alcune schiacciate alla fiorentina raggiungono i 40 euro, contro i 35 dello scorso anno. E un semplice quadretto di schiacciata con crema chantilly può arrivare a 4,50 euro.