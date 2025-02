Tvzap.it - Carlo Cracco, gravissimo lutto per l’amato chef: il triste annuncio

Personaggi tv. Terribile lutto per Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e imprenditore italiano, che durante la sua carriera come chef è stato premiato con 6 stelle Michelin. La notizia è arrivata poco fa e sta già facendo il giro del web. Lutto per Carlo Cracco per la morte del padre Bertillo, residente a Creazzo (Vicenza). Pensionato di 97 anni, era sposato con la moglie Lidia, di 90 anni, ed era apparso non solo in televisione accanto al figlio in un programma, ma è stato anche protagonista di uno dei primi spot pubblicitari di