Juventusnews24.com - Caressa è polemico: «Come si fa a non dare un rigore così?», poi la considerazione su Thiago Motta: «Ha capito una cosa»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha parlato ai Sky Sport dopo Cagliari Juve. Ecco le sue riflessioni dopo la partitaFabioha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club. Negli studi di Sky il giornalista ha parlato della spinta di Vlahovic su Luperto e dell’evoluzione diallenatore della Juve. Ecco le sue parole dopo Cagliari Juve.– «si fa a nonun? Per trent’anni devo aver visto un altro sport. Incredibilenon possa essereuna spinta su Vlahovic in area che senza quella spinta che lo sbilancia sarebbe andato in porta. Sicuramente poi diranno che l’entità della spinta non è tale da».ALLENATORE DAL DNA JUVENTUS – «Un mese e mezzo fa ha detto la vittoria non è un’ossessione e oggi dice che la vittoria è lapiù importante.