Carceri, detenuto si toglie la vita a Cremona: è il 13esimo nel 2025

Unsi è tolto laquesta mattina nel carcere di. Lo rende noto Uilpa Polizia penitenziaria, attraverso il suo segretario generale Gennarino De Fazio. Si tratta, spiega De Fazio, di “unitaliano, accusato di reati a sfondo sessuale e contro la persona”. L’uomo si è tolto laimpiccandosi. A nulla sono valsi i soccorsi. “Sale così a 13 la drammatica conta dei reclusi che si sono tolti ladall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere un operatore. Siamo palesemente di fronte a una carneficina a cui non si pone, di fatto, alcun argine efficace e che testimonia ancor di più, qualora ce ne fosse bisogno, la drammaticità dell’emergenza penitenziaria”, dichiara De Fazio.“Anche la casa circondariale cremonese, con 551 detenuti presenti a fronte di 382 posti disponibili – prosegue De Fazio – si caratterizza per forte sovraffollamento e, con 180 agenti quando ne servirebbero almeno 335, per pesantissima carenza di personale.