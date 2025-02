Casertanews.it - Carabiniere libero dal servizio sventa un furto d'auto e mette i ladri in fuga

Leggi su Casertanews.it

dalund’a Sant’Arpino. Avevano appena forzato la portiera della Jeep Renegade lasciata in sosta dall’ignaro proprietario in via Castellone a Sant’Arpino e nella foga del momento non si sono accorti che alle loro spalle stava sopraggiungendo un.