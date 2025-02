Juventusnews24.com - Capuano torna sull’episodio del rigore in Cagliari Juve: «Colombo è bravissimo, ma la spinta di Luperto su Vlahovic…». L’accusa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, non le ha mandate a dire sull’arbitraggio diin merito all’episodio dainGiovanniha posto la lente di ingrandimento sulladia Vlahovic in. Ecco cos’ha scritto su X il giornalista.PAROLE – «e ha fatto una buona partita, ma ladisu Vlahovic èe non c’entra l’intensità o altro: il difensore semplicemente va dritto sull’attaccante per condizionarne il tiro a colpo sicuro. Atto anti sportivo intenzionale».Leggi suntusnews24.com