Captain America | Brave New World cala al box office Rob Liefeld chiede a Kevin Feige di farsi da parte

Newal box, RobdidaCome molti si aspettavano,Newsta iniziando a perdere slancio al botteghino già nel secondo fine settimana di programmazione. L’ultimo film dei Marvel Studios ha aperto forte durante la lunga festività del Presidents Day, negli USA, ma è sceso del 68% nel suo secondo weekend con 28,3 milioni di dollari per 4.105 cinema nordni in cui è in programmazione. Non è poi così male come avevano previsto gli analisti, e certamente non è il calo peggiore che abbiamo visto di recente nel MCU, però è un calo netto.Newè riuscito a mantenere il primo posto e ha ben poca concorrenza fino all’arrivo di Biancaneve della Disney il mese prossimo. Il film ha incassato finora 289,4 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione dichiarato di 180 milioni di dollari, ma questo prima dei costi di marketing, tanto che alcuni credono che il budget effettivo sarebbe più vicino ai 300 milioni di dollari, dato anche il pesante processo di rilavorazione che il film ha subito.