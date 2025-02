Movieplayer.it - Captain America: Brave New World ancora primo al box office USA, crollo del 70% per gli incassi

In forte calo glidiNewnel secondo weekend, buon debutto per l'horror The Monkey che segna un altro successo per il regista Oz Perkins. La prima posizione al botteghinono ègarantita, ma glidiNewperdono slancio dopo una sola settimana segnando undel 70%. Il tutto nonostante un weekend con pochissima concorrenza. Dopo una partenza con slancio che gli ha permesso di incassare 100 milioni di dollari nel weekend del Presidents Day, il cinecomic Marvel è crollato del 68% nel suo secondo fine settimana con solo 28,3 milioni di dollari di incasso da 4.105 sale. La pellicola guidata da Anthony Mackie a oggi ha incassato 141 milioni di dollari a livello nazionale e 289,4 milioni .