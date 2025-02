Ilrestodelcarlino.it - Capotreno aggredito da ragazzi senza biglietto nel Bolognese

Bologna, 24 febbraio 2025 –unsu un Regionale veloce nei pressi della stazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Assalito da una gang di, il pubblico ufficiale è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia. “Insieme all'ovvio rafforzamento dei presidi di sicurezza, accedere ai binari delle stazioni, e quindi salire sul treno, deve essere consentito solo a chi ha il. Per questo bisogna installare i tornelli, e con essi anche porte che si aprono solo se si inserisce il codice del”, ha dichiarato Aldo Co, segretario generale della Fit Cisl Emilia Romagna concludendo. “Le misure che si stanno adottando o sperimentando, dalla realizzazione della Control room a Bologna per monitorare le linee regionali e le stazioni fino ad arrivare alla sperimentazione sulle bodycam, vanno benissimo, tuttavia, visto anche che il numero delle aggressioni nelle stazioni non accenna a calare, è del tutto evidente come, al di là di questi meritevoli interventi, serva una precisa strategia complessiva che veda insieme, in maniera sinergica e coordinata, imprese di trasporto, Forze dell'ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio”.