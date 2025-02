Fanpage.it - Caporal maggiore dell’Esercito minaccia e picchia la ex: condannato a 2 anni e mezzo, sarà licenziato

Duee sei mesi di reclusione per stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente. Questa la pena stabilita nei confronti del militare, ora agli arresti domiciliari in provincia di Lecce. Il Ministero della Difesa ha avviato una procedura disciplinare nei suoi confronti.